Zwischen 4,50 und 4,80 Meter lange SUV kommen gut an als Geschäftswagen. Wir sagen, welche Modelle in den Unternehmen am häufigsten gefahren werden.

Die Klasse der Midsize-SUV erfreut sich wachsender Beliebtheit. In dieser Kategorie dominieren bisher ganz klar Dieselmodelle. Allerdings sind schon erste Auswirkungen von Umweltprämie und gesenkter Dienstwagensteuer zu sehen.

Mit Audi Q5 und Ford Kuga schaffen es immerhin schon zwei Teilzeitstromer in die Top Ten. Reine Benziner sind bei den hohen Autos aber nach wie vor nicht besonders angesagt.

In einem Jahr dürfte es dann neue Impulse geben: Dann sind mit BMW iX3, Skoda Enyaq, VW ID4 und Tesla Model Y einige rein elektrische Modelle neu am Start. Auch das anstehende Facelift des Bestsellers Skoda Kodiaq dürfte von einigen Fuhrparks schon erwartet werden. Hier ist ein Plug-in Hybride in Planung, der den bisher stärksten Diesel mit 240 PS ablöst. Steuern und Boni bringen also frischen Wind in den Antriebsmix.