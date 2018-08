Anders als bei den kompakten SUV dominiert in der nächstgrößeren Klasse nach wie vor der Dieselmotor. Neun der zehn meistverkauften Modelle vertrauen auf einen Selbstzünder. Besonders beliebt ist bei den Fuhrparks dabei die Klasse um 190 PS. Der Skoda Kodiaq kommt inzwischen in nennenswerten Stückzahlen auf den Markt, obwohl nach wie vor lange Lieferzeiten auf neue Bestellungen die Regel sind. Darunter leidet der Ford Kuga, der es nicht mehr auf den dritten Platz schafft. Der Mazda CX-5 überzeugt in seiner neuen Auflage immer mehr Flottenentscheider, und mit dem Mercedes GLC Coupé hat es erstmals eine neue Karosserieform in die Top Ten geschafft. Die in dieser Klasse für niedrige Verbrauchwerte angebotenen Plug-in-Hybride hingegen spielen in der Zulassungsstatistik eine untergeordnete Rolle. Die geräumigen Autos werden eben häufig auf langen Strecken eingesetzt, wo der Hybrid-Vorteil nicht zum Tragen kommt.