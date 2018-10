Dieselkrise hin oder her, bei den großen SUV führt kaum ein Weg am Selbstzünder vorbei. Norm-Verbrauchswerten kanpp über fünf Euro sind die Regel. Einen positiven Ausreißer gibt es aber: Das sparsamste Modell verbraucht deutlich weniger.

Welcher Diesel unter den großen SUV verbraucht am wenigsten? Die Top Ten der Spritsparmodelle finden Sie in der Fotoshow .

Platz 10 - VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Motion: 210 kW (286 PS), Drehmoment: 600 Nm, Grundpreis: 50.987 Euro, Verbrauch: 6,9 l D/100 km, CO2-Ausstoß: 182 g, Effizienzklasse: C

1/10 Platz 10 - VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Motion: 210 kW (286 PS), Drehmoment: 600 Nm, Grundpreis: 50.987 Euro, Verbrauch: 6,9 l D/100 km, CO2-Ausstoß: 182 g, Effizienzklasse: C Foto: VW