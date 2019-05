Auch in der Oberklasse gibt es mittlerweile etliche Modelle mit Plug-in-Motoren. So lassen sich die schweren Limousinen zumindest im Stadtverkehr sparsam bewegen. Klicken Sie durch die Bildergalerie und finden Sie heraus, welche Cheflimousine als Benziner am sparsamsten fährt (alle Verbräuche bereits nach der neuen WLTP-Messung)

Welcher Benziner der oberen Mittelklasse und der Oberklassemodell verbraucht am wenigsten? Die Top Ten-Modelle finden Sie in der Bildergalerie.

Who is Who Pkw