Bei Fahrzeugen der oberen Mittel- und Oberklasse ist der Dieselanteil weiterhin sehr hoch. Zumindest bei Vielfahrern. Welche Modelle Sprit sparen, erfahren Sie in der Bildergalerie oben.

Welche Modelle der oberen Mittelklasse und der Oberklasse mit Dieselmotor verbrauchen am wenigsten? Die Top Ten der Spritsparer finden Sie in der Fotoshow

Platz 10: Jaguar XJ 30d: 221 kW (300 PS); Drehmoment: 700 Nm; Grundpreis: 71.092 Euro; Verbrauch: 7,4 l D/100 km (WLTP); CO2-Ausstoß: 195 g; Effizienzklasse: C

