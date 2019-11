Klicken Sie durch die Bildergalerie und finden Sie heraus, welche Diesel unter den Vans am wenigsten verbrauchen.

Die meisten Vans haben einen sparsamen Dieselmotor unter der Haube. Kein Wunder: Sparsame Selbstzünder verbrauchen nach WLTP unter fünf Liter, in der Praxis unwesentlich mehr.

Welcher Diesel unter den Vans verbraucht am wenigsten? Die Top Ten der Spritsparer finden Sie in der Bildergalerie.

