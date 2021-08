* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Kennen Sie TCO? Nein, wir meinen nicht die Exklusivmarke des Kaffeerösters Tchibo. Die heißt bekanntlich TCM, wird aber gern damit verwechselt. Mit TCO ist stattdessen das Schlagwort "Total Cost of Ownership" gemeint. Für viele Fuhrparkverantwortliche mag das nach sehr altem Hut klingen. Tatsächlich ist TCO nicht wirklich neu. Seit das Verfahren zur Abschätzung der wirtschaftlichen Gesamtkosten für IT-Investitionen im Auftrag von Microsoft entwickelt wurde, sind mittlerweile mehr als 30 Jahre vergangen.

Wer sein Fuhrparkbudget im Griff haben will, muss alle Kosten des Autos kennen, von der Anschaffung bis zum Verkauf. Die ganzheitliche Kostenberechnung ist gerade bei E-Fahrzeugen wichtig, damit die Ausgaben nicht durch die Decke schießen

Total Cost of Ownership im Fuhrpark Vom Anfang bis zum Ende

