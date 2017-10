Das Unternehmen New Motion ermöglicht Fahrern von E-Autos, über eine App europaweit Ladesäulen zu finden und den Status zu prüfen. Nachdem Total und New Motion nun zusammenarbeiten, können Flottenkunden von Total ab Oktober 2017 auch Elektroautos über ihre Tankkarte Karte laden beziehungsweise abrechnen. Gleichzeitig können sie alle anderen Produkte und Dienstleistungen, die Total bereits heute anbietet (Kraftstoffe, einschließlich Erdgas, Maut, Parkplätze, Autowäsche etc.) beziehen. Alle getätigten Transaktionen werden in einer Abrechnung aufgeführt.

Der neue Service helfe den Kunden, die Plug-in Hybride und Elektrofahrzeuge fahren, ihr Energie-Budget besser zu verwalten, indem sie von einem vereinfachten Kartenmanagement profitieren. Laut Total ermöglichen diverse Online-Tools mit Verwaltungs- und Analysefunktionen, die Prozesse im Fuhrparkmanagement effizienter zu gestalten. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen seien gezielt auf die Vermeidung und Aufdeckung von Kartenmissbrauch ausgerichtet.