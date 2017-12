André Wolf übernahm das Tankkartengeschäft von Total. Sein Vorgänger Steffen Eckert (47) wechselte innerhalb der Direktion Tankstellen in den Bereich Shop, Food und Services, wo er als Marketing-Leiter tätig ist.André Wolf arbeitet seit 2004 in wechselnden Funktionen bei Total Deutschland. Nach einer Zeit als Manager in der Abteilung Car Wash war der studierte Marketing- und Vertriebsökonom zuletzt als Marketing-Leiter für den Bereich Schmierstoffe verantwortlich.