Die Total Deutschland GmbH will sich im Bereich der Elektromobilität breiter aufstellen und übernimmt das Münchener Unternehmen Digital Energy Solutions von der Viessmann Group. Mit der Integration der neuen Geschäftseinheit für Ladelösungen übernimmt Total damit rund 1.400 Ladestationen mit über 2.000 Ladepunkten an B2B, sprich Unternehmensstandorten. Der Hintergrund: Total geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Ladevorgänge an öffentlichen Tankstellen stattfinden wird. Vielmehr werden sich Ladevorgänge in den privaten und geschäftlichen Raum verlagern. Die Digital Energy Solutions stellt Lösungen für Fuhrparks und Gewerbe in Form von Komplettpaketen bereit. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Installation und Abrechnung reicht die Palette. Auch Ladelösungen für den Dienstwagenfahrer Zuhause bietet das Unternehmen an.

Zum Verkauf der Geschäftsaktivitäten im Bereich Ladeinfrastruktur sagt Viessmann-Chef Joachim Janssen: "Das Thema Ladeinfrastruktur gehört für uns als Anbieter von Klimalösungen nicht zum Kerngeschäft. Deshalb haben wir für diese Aktivitäten eine neue Heimat gesucht und gefunden. Wir sind überzeugt, dass Total Deutschland das Potenzial der Geschäftsaktivitäten ausbauen kann und so den Mitarbeitern eine ausgezeichnete Perspektive geben wird."

Christian Cabrol, Geschäftsführer von Total Deutschland freut sich über die gelungene Übernahme: "Sie ist für uns eine wichtige strategische Entscheidung zur Stärkung der Elektromobilität und Teil der Klimapolitik bei Total. Erklärtes Ziel von Total ist es, bis 2025 in Abhängigkeit von der Marktentwicklung in Deutschland bis zu 40.000 Ladepunkte zu betreiben." Man könne sich mit dem neuen Unternehmen voll auf die vorhandenen Geschäftskunden in Flotten und Autohäusern konzentrieren.