Alternativ zum Basisbenziner ist der C-HR in der bisherigen Hybrid-Version mit 1,8-Liter-Benziner zum Preis von 24.487 Euro ebenfalls ab der Ausstattung Flow zu haben. Im Vergleich zum Vorgänger beträgt der Aufschlag hier 714 Euro. Neu ist der Hybridantrieb mit Zweiliter-Benziner und 184 PS, der ab 28.310 Euro in der Ausstattungsvariante "Team Deutschland" angeboten wird.

Die bislang zum Preis von 18.487 Euro (alle Preise netto) angebotene, namenlose Basisversion entfällt. Neuer Einstieg ist die Ausstattung "Flow", die sich durch eine üppigere Komfort- und Sicherheitsausstattung auszeichnet. In Kombination mit dem 116 PS starken Basisbenziner 1.2 T liegt der Preis bei nun 22.092 Euro. Vor der Modellpflege war diese Version 588 Euro günstiger. Im Gegenzug erhält der Kunde neue Ausstattungsdetails wie LED-Scheinwerfer und ein Funktions-Upgrade für das Infotainmentsystem mit 8-Zoll-Touchscreen, welches künftig die Smartphone-Integration per Apple Carplay oder Android Auto erlaubt.

Zum Modelljahr 2020 hat Toyota sein Kompakt-SUV C-HR in Details überarbeitet und zudem einen zweiten Hybridantrieb ins Programm genommen. Jetzt gab der japanische Hersteller die Preise für den deutschen Markt bekannt, die einerseits kräftig anziehen, dafür aber auch die Einstiegsversion auf einer höherwertigen Ausstattung aufsetzt.

Toyota peppt den C-HR mit einer neuem Antriebsoption und einigen Extras auf. Zugleich allerdings zieht der Einstiegspreis kräftig an.

