Neben der neuen Hybridvariante erhält der C-HR zum neuen Modelljahr ein neues Multimediasystem mit Apple Car Play- und Android Auto-Einbindung. Frontscheinwerfer und Rückleuchten sind nun in LED-Technik ausgeführt, zudem gab es leichte optische Korrekturen an Front und Heck.

Der Toyota C-HR ist künftig auch mit einem 180 PS starken Hybridantrieb zu haben. Die aus dem Kompaktmodell Corolla bekannte Kombination von 2,0-Liter-Benziner und Elektromotor soll mit 4 Litern Super auf 100 Kilometern auskommen und ist in Kürze zu Preisen ab voraussichtlich knapp 25.200 Euro netto bestellbar. Die neue Antriebsoption ergänzt das Hybrid-Angebot des kleinen Crossovers, das außerdem eine 122 PS starke Variante auf Basis eines 1,8-Liter-Benziners umfasst.

