Mehr Reichweite per App

Die Stufenhecklimousine zählt mit zuletzt jährlich rund 700.000 verkauften Einheiten weltweit zu den wichtigsten Modellen der Marke. In Deutschland war der Camry rund anderthalb Jahrzehnte jedoch offiziell gar nicht zu haben, erst 2019 führte ihn Toyota hierzulande als Nachfolger für den Avensis wieder ein. Hoffnungen setzten die Japaner damals vor allem auf den Hybridantrieb, der nach dem Diesel-Skandal im Aufwind und in dieser Klasse konkurrenzlos war. Andere Motorvarianten gab es für deutsche Käufer gar nicht erst.

Toyota nimmt die Mittelklasselimousine Camry zwei Jahre nach Marktstart in Deutschland wieder aus dem Programm. Der Importeur begründet den Schritt mit einem geänderten Kaufverhalten der Kundschaft, die sich in diesem Segment vor allem für SUVs entscheide.

