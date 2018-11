Optisch orientiert sich die Limousine an den beiden anderen Karosserievarianten. Für den Antrieb stehen ein 1,6-Liter-Benziner mit 132 PS und ein Benzinhybrid mit 122 PS zur Wahl. Letzterer soll mit 3,4 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometern auskommen. Preise sind noch nicht bekannt, die aktuell in Deutschland angebotene Corolla-Limousine gibt es für knapp 18.490 Euro netto.

Mit der Stufenheck-Variante komplettiert Toyota seine kompakte Corolla-Familie. Der Viertürer debütiert nun auf der Guangzhou Auto Show (17. bis 26. November) in China und ergänzt ab dem kommenden Jahr in Europa das Angebot aus Fünftürer und Kombi. In Deutschland wird das Modell im Frühjahr erwartet.

