Offiziell gibt es den neuen Hilux in Europa voraussichtlich im Spätsommer. Preise nennt Toyota Deutschland noch nicht, doch werden sie ziemlich sicher anziehen. Derzeit liegt der Basispreis bei knapp über 21.840 Euro netto.

In der neuen Ausstattung Invincible bietet der Hilux einen auffälligen Offroad-Look.

Dank einiger Fahrwerksoptimierungen verspricht Toyota ein besseres und komfortableres Fahrverhalten. Der Schleuderschutz VSC wurde überarbeitet, außerdem simuliert eine Traktionskontrolle an der Hinterachse die Funktion eines mechanischen Sperrdifferenzials, was laut Toyota wiederum die Geländegängigkeit der 2WD-Varianten verbessert. Alle drei Karosserievarianten Single Cab, Extra Cab und Double Cab bieten in Kombination mit Allradantrieb künftig eine Tonne Nutz- sowie 3,5 Tonnen Anhängelast.

Den bisherigen 2,4-Liter-Diesel ersetzt eine 2,8-Liter-Maschine mit 204 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment, die den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in glatt 10 Sekunden ermöglicht. Der Verbrauch wird mit 7,8 Litern angegeben. Neben einem Handschaltgetriebe kann der starke Diesel auch mit 6-Gang-Automatik und Allradantrieb kombiniert werden.

Optisch ist die Neuauflage unter anderem an einem plastischer ausgearbeiteten und neu gerahmten Kühlergrill zu erkennen. Zudem gibt es neue LED-Leuchteinheiten in den Scheinwerfern und Rückleuchten. Innen wurden Kombiinstrument und Infotainmentsystem erneuert. Letzteres bietet einen auf 8 Zoll gewachsenen Touchscreen sowie die heute üblichen Konnektivitätsstandards. Zu den neuen Optionen gehören ein schlüsselloses Einstiegs- und Startsystem und eine Premium-Soundanlage.

