Top 10 in Firmenflotten

Alternative Antriebe in Flotten

Im Vergleich zum Vorjahr legten die Flottenzulassungen 2018 um 14,4 Prozent auf 22.080 Einheiten zu – und erreichten damit den besten Wert für Toyota im deutschen Gewerbemarkt. Mit dem neuerlichen Zuwachs macht die Flottenabteilung das Erfolgsjahr 2018 für Toyota Deutschland perfekt: Auf dem Gesamtmarkt erzielte der japanische Automobilhersteller im abgelaufenen Jahr ein Plus von 3,5 Prozent auf 83.930 Neuzulassungen.

Der Hybridantrieb beschwingt das Flottengeschäft von Toyota. Zum dritten Mal in Folge hat Toyota die Zahl der gewerblichen Neuzulassungen gesteigert.

