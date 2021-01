Da geht doch was

Da geht doch was

Vor allem das neue gewerbliche Leasingangebot Kinto One käme gut an, weil es Komfort, Kostensicherheit und Flexibilität kombiniere. Auch neue Modelle wie der Kleintransporter Proace auf PSA-Basis halfen bei den guten Verkaufsergebnissen.

Im relevanten Pkw-Flottenmarkt baute Toyota seinen Marktanteil um 0,2 Prozentpunkte auf 2,1 Prozentpunkte aus, mit 17.000 Neuzulassungen reklamiert die in Köln sitzende deutsche Gesellschaft den ersten Platz unter den asiatischen Importmarken für sich. Der Verantwortliche für Gewerbekunden, Daniel Avramovic, zieht dementsprechend eine positive Jahresbilanz: "Dass wir das Jahr 2020 mit einem solch starken Ergebnis abschließen würden, hatte noch im Frühjahr wohl kaum jemand erwartet."

Bei leichten Nutzfahrzeugen schaffte die Großkundenabteilung gar ein Rekordjahr: Gegenüber 2019 wuchsen die Neuzulassungen um 26 Prozent auf den neuen Bestwert von 10.245 Einheiten. Laut Unternehmensangaben verläuft der Start ins neue Jahr mit 4.000 offenen Bestellungen in diesem Bereich weiter erfolgreich.

