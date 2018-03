Der studierte Betriebswirt ist seit 15 Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Bank tätig und bringe daher perfekte Voraussetzungen für seine neuen Aufgaben mit. In den vergangenen zwei Jahren war der 41-Jährige als Senior Regional Manager im Außendienst tätig. Zuvor war er im Innendienst der Toyota Kreditbank GmbH (TKG) in Köln-Marsdorf beschäftigt und ist folglich auch mit allen wichtigen internen Projekten und Prozessen vertraut.

Zu den vorrangigen Themen seiner neuen Position gehöre, Außendienst und Vertrieb besser zu verzahnen, erläutert Marcus Bochem: "Wir wollen schneller und besser werden. Dazu müssen Außendienst und Innendienst in eine Richtung agieren." Dies sei insbesondere im Zuge der Digitalisierung vonnöten. Um die Schlagkraft des Vertriebs zu erhöhen, wird die TKG zum Beispiel ein neues digitales Vertriebstool einführen.

Axel Nordieker, Geschäftsführer der Toyota Kreditbank GmbH, betont: "Nur mit einer motivierten und professionellen Mannschaft können wir die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens dauerhaft sicherstellen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass mit Marcus Bochem ein erfahrener und bewährter Manager diesen wichtigen Bereich steuern und unsere Ziele konsequent verfolgen wird."