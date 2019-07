Was Unternehmen beachten müssen

UVV für Transporter Was Unternehmen beachten müssen

Was Unternehmen beachten müssen

Mit dem Toyota Proace City ist die Lieferwagenfamilie rund um Peugeot Partner/Rifter, Citroen Berlingo und Opel Combo ab 2020 vorerst komplett. Das vierte Modell auf Basis der PSA-Nutzfahrzeugarchitektur wird es wie seine Geschwister in Kurz- und Langversion sowie als gewerblichen Kastenwagen und als Pkw-nahen Kombi geben, darüber hinaus auch als Doppelkabine sowie in Sitzkonfigurationen mit bis zu sieben Sitzplätzen.

Toyota steigt in den Markt der Kleintransporter ein.

1/2 Toyota steigt in den Markt der Kleintransporter ein. Foto: Toyota

Who is Who Pkw