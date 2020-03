Hybridisierung in allen Baureihen

Im Grundpreis des Familienfahrzeugs sind Komfortfeatures wie Klimaanlage, höhenverstellbarer Fahrersitz, elektrisch einstell- und beheizbaren Außenspiegeln, Müdigkeitserkennung und Verkehrszeichenerkennung Serie. Die Variante "Team Deutschland", die ab rund 21.530 Euro verfügbar ist und unter anderem serienmäßig mit Rückfahrkamera, Fernlichtassistent, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik und Smartphone-Integration via Apple CarPlay, Android Auto und Mirror Link vorfährt, ist Grundlage für das Leasingangebot für Privatkunden.

Die Kasten-Basisausstattung "Duty" umfasst unter anderem Radio, Zentralverriegelung, Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer sowie Verzurrösen im Laderaum. Ab dem "Duty Comfort"-Niveau (ab 19.770 Euro) sind unter anderem Klimaanlage, elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, Geschwindigkeitsregelanlage und Nebelscheinwerfer an Bord.

Wie die eng verwandten Modelle von Citroen (Berlingo), Peugeot (Rifter/Partner) und Opel (Combo) steht der Proace City in zwei Karosserielängen mit 4,40 und 4,75 Metern zur Wahl. Für den Vortrieb bietet Toyota einen 1,2-Liter-Benziner mit 110 PS und 130 PS sowie einen 1,5-Liter-Diesel in drei Leistungsstufen (75 PS, 102 PS und 130 PS) an. Der kleine Selbstzünder ist ausschließlich für die Kastenwagen-Version bestellbar.

Toyota bietet den ab Ende April bestellbaren Hochdachkombi Proace City als Kastenwagen ab 16.220 Euro (alle Preise netto) und als Pkw-Version Verso ab 17.361 Euro an. Gewerbekunden können den Kastenwagen ab 139 Euro leasen; Privatkunden bietet Toyota ein Leasingangebot ab 194 Euro an (Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr, Laufzeit: 48 Monate).

Der Toyota Proace City steht in den Startlöchern. Toyota setzt auf Leasingangebote und viele Ausstattungsdetails.

