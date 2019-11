Zurzeit bieten die Japaner das SUV mit einem Hybridantrieb an, der sich aus einem 178 PS starken Benziner und einem 120 PS starken E-Motor zu einer Systemleistung von 222 PS (Allrad) beziehungsweise218 PS (Frontantrieb) zusammensetzt. Der neue RAV4 Plug-in tritt, wenn er denn auch nach Deutschland kommt, gegen Mitsubishi Outlander PHV und die Modellgeschwister Opel Grandland X Hybrid4 und Peugeot 3008 Hybrid an.

