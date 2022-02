Im Lkw-Bereich sieht sich trans-o-flex aktuell zwar noch gezwungen im Wesentlichen an modernen Dieselantrieben festzuhalten - Die Anforderungen in Sachen Reichweite, Nutzlast und Kühlfähigkeit können die E-Fahrzeuge hier, gerade bei den sensiblen Arzneigütern, noch nicht erfüllen. Aber es sollen auch hier immer wieder neue Modelle getestet werden.

Der Arznei-Expressdienst trans-o-flex hat sich das Ziel gesetzt, bis spätestens 2045 im gesamten Unternehmen komplett CO2-neutral arbeiten zu können. Dafür soll die über 200 Fahrzeuge starke Dienstflotte jetzt komplett auf Elektroantriebe umgerüstet werden. Das geht zwar nicht von heute auf morgen, aber die ersten beiden E-Autos sind mittlerweile da und für die Zukunft will das Unternehmen alle Mitarbeiter, die ein neues Fahrzeug erhalten, entweder mit einem Hybrid- oder einem reinen Elektro-Auto ausstatten.

Nachhaltig, sauber und leise soll es in Zukunft werden. Trans-o-flex stellt stellt seine gesamte Dienstwagenflotte auf Elektro um.

