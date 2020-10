Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW

Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW Klaus Zellmer löst Jürgen Stackmann ab

Traxall International beschäftigt 350 Flottenexperten, die mehr als 200.000 Fahrzeuge und jährliche TCOAusgaben von 6.3 Milliarden Euro für über 400 Kunden in verschiedenen Märkten verwaltet. Unter Traxall Germany bietet HLA Fleet Services in Deutschland Fleet Management Services an. Das Unternehmen wurde im Dezember 2013 gegründet und betreut nach eigenen Angaben über 25.000 Fahrzeuge für 45 Kunden.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw