Ganzjahresreifen können vor allem in schneearmen und flachen Gegenden eine Alternative zu den Saisonspezialisten sein. Zwar erreichen sie deren jeweilige Leistung weder im Sommer noch im Winter, doch bieten sie in der Regel einen ordentlichen Kompromiss. In den vergangenen Jahren ist das Angebot stark gewachsen, auch bei den etablierten Markenherstellern sind mittlerweile Allwetterreifen zu bekommen.

Schon in den Vorjahren hatten die Allrounder auf Kosten der Spezialisten zugelegt. Auch 2018 ließ die Nachfrage nach Sommerreifen um 3,5 Prozent auf 15,9 Millionen Exemplare nach. Der Absatz von Winterreifen sank sogar um knapp 4 Prozent auf 22,8 Millionen Einheiten. Insgesamt schrumpfte der Markt für Pkw-Reifen um 1,6 Prozent auf 46,7 Millionen. Für das laufende Jahr erwartet der BRV wieder höhere Absatzzahlen, zumindest bei Winter- und Ganzjahresreifen.

Während Sommer- und Winterreifen im vergangen Jahr weniger gefragt waren, setzt sich der Trend zu Ganzjahrespneus fort. Rund 9 Millionen All-Season-Reifen für Pkw wurden im vergangenen Jahr im deutschen Reifenhandel verkauft, wie der Branchenverband BRV mitteilt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 10,6 Prozent.

