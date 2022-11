TÜV-Verband Wieder mehr Fahrprüfungen

Es werden nach einem coronabedingten Rückgang in den vergangenen zwei Jahren wieder mehr praktische Führerscheinprüfungen in Deutschland abgelegt. Nach Berechnungen des TÜV-Verbands fanden in den ersten 9 Monaten des Jahres 1,31 Millionen Fahrprüfungen statt, ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit ist der Wert von 2019 erreicht. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 wurden rund 1,31 Millionen Fahrprüfungen abgenommen, insgesamt waren es 1,74 Millionen Prüfungen.

Zum 1.1.2022 gab es nach Angaben des Kraftfahrbundesamts 44,9 Millionen Fahrerlaubnisse aller Klassen. Das waren 12,6 Millionen mehr als im Jahr 2013 (+39 %).