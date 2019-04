Neue Führungsstruktur in Deutschland

Neue Führungsstruktur in Deutschland

Der Anbieter von Lade- und Abrechnungslösungen Ubitricity erweitert seine Geschäftsführung. Am 1. Mai tritt Lex Hartman in die Ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme ein. Er wird den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen, die dann aus ihm und Frank Pawlitschek, einem der beiden Gründer, bestehen wird. Die Gesellschafter von Ubitricity – unter anderem Heinz Dürr Invest, EDF, Next47 (eine Siemens Unternehmenstochter für Venture Capital) und Honda Motor Company – wollen mit dieser Berufung nach eigenen Angaben den internationalen Wachstumskurs des Unternehmens unterstützen. Lex Hartman (Jahrgang 1956) war zuvor 20 Jahre für den niederländisch-deutschen Übertragungsnetzbetreiber TenneT tätig. Dort gehörte er seit 2008 dem Vorstand der TenneT Holding BV an und war seit 2010 Geschäftsführer der deutschen Tochter TenneT TSO.

