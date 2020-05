Zwischen dem 27. April und 1. Mai führte die Fuhrparkzeitschrift Global Fleet eine Umfrage zur aktuellen Lage von 600 Fuhrparks in 38 Ländern durch. Auch firmenauto-Leser nahmen teil. Die Ergebnisse: 80 Prozent der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche sind voll bei der Arbeit, fast 80 Prozent der Befragten glauben, dass bis Ende des Jahres oder spätestens im ersten Quartal 2021 zumindest das Geschäft wieder zurück zum Normalzustand findet. Langfristig beschleunige die Krise die Elektrifzierung und den Einsatz von Telematik und smarten Mobilitätsmodellen. Durch den kurzzeitigen Stillstand erwarten 43 Prozent der Befragten niedrigere Gesamtkosten im Fuhrpark für das laufende Jahr. Außerdem haben 60 Prozent der Fuhrparks das Remarketing verstärkt im Blick. Dort erwarten die Unternehmen verstärkt Risiken auf Grund des jetzt schon schwierigeren Marktes. Auf der anderen Seite sieht die Branche schon Möglichkeiten zu Dienstreisen: Weniger als 20 Prozent der befragten Unternehmen habe Reiseverbote, die länger als noch drei Monate gälten. Trotz allem Optimismus ist die Einschätzung der Fuhrparkexperten realistisch: Rund 37 Prozent der Einkäufer sehen ihren Job in Gefahr, was laut Global Fleet immerhin 15 Prozent weniger sind als bei der ersten Umfrage sind. Auch hier scheint also die Sorge vor allzu einschneidenden Auswirkungen langsam etwas zurückzugehen.

