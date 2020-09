Ladepark in Stuttgart Mitte

Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Ladeinfrastruktur in gemieteten Gebäuden

Damit eine Anschaffung eines Elektroautos in Frage kommt, müssten für 38 Prozent der Befragten die Kaufpreise der Fahrzeuge sinken. 37 Prozent fordern zudem eine höhere Reichweite, 31 Prozent den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Der mit Abstand wichtigste Grund für den Kauf von Elektroautos in Deutschland ist der Umweltschutz. Wie eine vom Versicherer DEVK in Auftrag gegebene Umfrage ergab, sehen 43 Prozent der Befragten dies als das wichtigste Entscheidungskriterium an. Mit deutlichem Abstand dahinter liegen mit 21 Prozent der Lärmschutz, gefolgt vom Umweltbonus (19 %), „Fortschritt unterstützen“ (17 %) sowie geringere Haltungskosten (15 %).

Seit einigen Monaten ist die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland vergleichsweise hoch. Finanzielle Anreize sind wohl nicht der Kaufgrund.

