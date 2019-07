In drei Schritten kühl

So kühlt die Klima effizient

So kühlt die Klima effizient In drei Schritten kühl

In drei Schritten kühl

So kühlt die Klima effizient

Smart hatte 2018 angekündigt, ab 2020 zur reinen Elektroautomarke werden zu wollen. Die letzten Autos mit Verbrennungsmotor sind bereits Mitte des Monats im französischen Werk Hambach vom Band gelaufen. Die nächste Generation des elektrisch angetriebenen Kleinstwagens soll ab 2022 in China gebaut werden.

Ein unglückliches Timing, hat Smart doch gerade erst die Produktion der Modelle mit Verbrennungsmotor eingestellt. In der Folge sind auch diese nicht mehr individuell konfigurierbar. Kunden haben aber die Möglichkeit, aus dem Bestand der Smart-Händler zu wählen. Das gilt laut Daimler auch für vorkonfigurierte EQ-Modelle (Neu- und Vorführwagen).

Smart bietet in Deutschland vorerst keine frei konfigurierbaren Neuwagen mehr an. Kunden können mindestens bis Jahresende nur auf Lagerfahrzeuge zurückgreifen. Hintergrund des Bestellstopps sind Produktionsengpässe bei den EQ-Elektrovarianten. Die Nachfrage übertreffe die Planungen weit, heißt es bei der Daimler-Tochter. In Deutschland seien die Modelle daher voraussichtlich erst wieder im November bestellbar. Wann sie ausgeliefert werden, sagt der Hersteller nicht. Im laufenden Jahr dürfte das aber kaum noch der Fall sein.

Who is Who Pkw