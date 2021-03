So klappt das Radleasing

Dienstrad per Gehaltsumwandlung

Der Markt in Zahlen

Was Leasinggesellschaften bieten (2020)

Wachstum in Grün

Arval Beyond 2025

Außerdem erfreut sich das E-Auto-Leasing größere Beliebtheit, weil es die vorrübergehende Nutzungsart erlaubt, sich kostengünstig mit der neuen Technik vertraut zu machen. Das senkt vor allem bei unschlüssigen Autonutzern die Hemmschwelle. "Es gibt viele Kunden und Kundinnen, die über den Kauf eines entsprechenden Fahrzeugs nachdenken, aber dennoch erstmal leasen. So können sie in aller Ruhe schauen, ob es tatsächlich zu ihren Alltagsanforderungen passt", erklärt Robin Tschöpe von Leasingmarkt.

Dank der kräftigen Finanzspritze durch die Innovationsprämie sind Attraktivität und Interesse an E-Auto-Leasing deutlich gestiegen. Nach einer Analyse des zur Online-Fahrzeugbörse AutoScout24 gehörenden Vermittlers Leasingmarkt sind seit Inkrafttreten der Prämie die monatlichen Raten für geleaste Elektroautos und PHEVS von 330 Euro auf mittlerweile 174 Euro gesunken. Parallel ist die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen stark gestiegen. Laut Leasingmarkt gehen mittlerweile 28 Prozent der eingehenden Angebotsanfragen auf das Konto alternativer Antriebe, während der Anteil von Diesel und Benziner bei 30 beziehungsweise 40 Prozent liegt.

