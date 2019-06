Die Zahl der Umwelt-Bonus-Anträge für Elektroautos und Plug-in-Hybride ist 2019 gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen. Nach einem Rekordmonat im vergangenen Januar wurde nun im Mai 2019 die bisher zweithöchste Zahl Anträge registriert. Allein im Wonnemonat wurde 6.269 Mal beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein entsprechender Antrag gestellt. 4.294 davon fallen auf batterieelektrische Autos, 1.775 auf Plug-in-Hybride. Insgesamt summiert sich damit die Zahl der Anträge für das laufende Jahr auf 28.539, in den ersten fünf Monaten 2018 waren es noch 16.387.

