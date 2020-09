Alle Elektroautos in Deutschland 2020

Darüber hinaus beschleunigt ein neues Sammelantragsverfahren die Förderung von Fahrzeugflotten. Unternehmen können beispielsweise die Innovationsprämie für bis zu 500 modellgleiche Fahrzeuge auf einen Schlag beantragen, die Daten werden automatisch per Fahrzeugidentifikationsnummer abgerufen. Weitere Informationen zum Förderprogramm Elektromobilität unter www.bafa.de/umweltbonus.

Ist der Antrag abgeschickt, werden automatisch Daten beim KBA abgerufen, wie beispielsweise Hersteller, Modell und Halterhistorie. Auch der Fahrzeugbrief muss nicht mehr hochgeladen werden, da dessen Daten bereits dem KBA vorliegen. Dies ist vor allem eine Erleichterung für Leasing-Kunden, die diese Unterlagen früher erst vom Leasinggeber einholen und dann beim BAFA einreichen mussten. Diese Verbesserungen werden durch den Datenaustausch per FIN möglich.

