Dienstrad per Gehaltsumwandlung So klappt das Radleasing

ADAC-Tunneltest Schwere Mängel in Italien

E-Scooter sind seit Inkrafttreten der Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge im Juni 2019 in Deutschland zugelassen. Nutzer müssen mindestens 14 Jahre alt sein, Führerschein oder Helm sind nicht nötig. Gefahren wird auf Radwegen oder der Fahrbahn, der Gehweg ist tabu.

Im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln spielen E-Roller noch eine vergleichsweise geringe Rolle. In den ersten drei Monaten des Jahres gab es deutschlandweit mehr als 12.700 registrierte Unfälle, bei denen Fahrradfahrerinnen und -fahrer zu Schaden kamen. 52 Fahrradfahrerinnen und -fahrer kamen dabei ums Leben, 2.052 wurden schwer verletzt, 10.431 leicht.

