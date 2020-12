Was Sie über den Dieselzusatz wissen müssen

Adblue Was Sie über den Dieselzusatz wissen müssen

In der Zukunft angekommen

Brennstoffzellenauto Toyota (Mirai) In der Zukunft angekommen

In der Zukunft angekommen

Als Fazit lässt sich nur dringend dazu raten, die Funktionen im Auto per Sprache zu steuern. Selbst manuell eine Adresse ins Navi einzugeben, dürfte künftig als unzulässige Ablenkung gelten.

Doch ab wann ist ein Fahrer abgelenkt? Weder Gesetzgeber noch Rechtsprechung haben dafür bisher eine Definition geliefert. Man könnte sich möglicherweise am Zeitraum für einen "üblichen Blick in den Rückspiegel bezüglich des nachfolgenden Verkehrs" orientieren.

Dabei kommt es gar nicht auf den konkreten Zweck der Nutzung an. Damit gilt das Verbot für alle Funktionen eines elektronischen Geräts, wie die jüngere Rechtsprechung bestätigt: für Taschenrechner, Laser­entfernungsmesser oder eben einen Touchscreen.

Eigentlich wollte der Fahrer nur die Geschwindigkeit des Scheibenwischers erhöhen, weil es regnete. Doch dafür musste er sich durchs Bedienmenü auf dem riesigen Touchscreen im Cockpit klicken. Das lenkte ihn so sehr ab, dass er nach rechts von der Bundesstraße abkam und in die Böschung fuhr.

In vielen neuen Autos lassen sich einzelne Funktionen nur noch über den Touchscreen bedienen. Der Unfall eines Tesla-Fahrers sorgt nun für Schlagzeilen.

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings