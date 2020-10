Vorfahrt in Parkhäusern

Wie das Portal RA Online berichtet, kam es zu einem Unfall zwischen einem Toyota Aygo und einem Ford Fiesta. Die Fahrerin des Aygo fuhr aus einer Parklücke am Bürgersteig auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem sich auf der Fahrbahn bewegenden Ford. Die Toyota-Fahrerin behauptete allerdings, schon einige Zeit vor der Kollision auf der Fahrbahn gestanden zu haben und klagte deshalb auf eine Schadenersatzzahlung der Haftpflichtversicherung der Ford -Fahrerin. In zweiter Instanz bestätige das Oberlandesgericht Saarbrücken das zuvor vom Landgericht gefällte Urteil einer Alleinschuld der Toyota-Fahrerin, da es der Klägerin nach Ansicht der Richter nicht gelungen sei, den Anscheinsbeweis zu erschüttern. Laut Urteilsbegründung habe, wer rückwärts ausparkt, stets eine Gefährdung des fließenden Verkehrs auszuschließen.

