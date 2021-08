Mercedes hat dazu ein digitales Werkzeug entwickelt, das Einzelmeldungen aus Fahrerassistenzsystemen nutzt. Ziel des "Road Safety Dashboard" genannten Systems ist es, auf Gefahren aufmerksam zu machen, bevor Unfälle passieren. Greifen etwa an einer Kreuzung immer wieder die Bremsassistenten ein, kann dies auf eine unübersichtliche Gestaltung des Straßenabschnitts weisen. Basierend auf den Einzel-Meldungen an derselben GPS-Position werden potenzielle Unfallschwerpunkte automatisch identifiziert und mit einem speziellen Algorithmus analysiert. Auf dieser Datenbasis erhalten die Londoner Stadtplaner Hinweise zu Unfallgefahrenstellen auf einer Straßenkarte angezeigt.

Mercedes erforscht in London in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde "Transport for London" wie von Fahrzeugen generierten Daten, Unfälle mit anderen Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern vermeiden helfen.

Wie vermeidet man Unfälle? Mercedes will Unfallschwerpunkte in der Stadt erkennen, bevor es kracht.

Unfallforschung in London Mit Datenauswertung mehr Sicherheit

