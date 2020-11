Wasserschaden am Auto

Geschädigte, aber auch Autohäuser, Flotten und Fuhrparks sowie die jeweils Verantwortlichen sollten bei der Schadensabwicklung daher nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die strafrechtlichen Aspekte im Auge behalten. Dies gilt nicht nur für Flottenbetreiber, sondern für alle, die üblicherweise Vergünstigungen bekommen, also beispielsweise Taxiunternehmer, Besitzer von Behindertentransportern, aber auch Kommunen und Behörden.

In dem hier besprochenen Fall ging es um eine große, internationale Autovermietung. Nachdem eines ihrer Fahrzeuge beschädigt worden war, wollte sie den Schaden fiktiv abrechnen. Bei der Berechnung der Schadenshöhe legte sie die Stundensätze einer markengebundenen Fachwerkstatt zugrunde. Den Rabatt, den sie üblicherweise erhielt, ließ sie unter den Tisch fallen.

Genau diese Problematik musste der BGH 2019 am Beispiel eines Flottenbetreibers und Großkunden klären (Az. VI ZR 45/19). Bereits 2011 hatte der BGH entschieden: Erhalten Werksangehörige aufgrund von Betriebsvereinbarungen Rabatte für Wartung und Reparatur ihrer Autos, mindern diese nach einem Unfall die Höhe des Schadensersatzes. Ein weiteres Urteil stellte 2020 fest, dies gelte auch für Nachlässe, die körperlich behinderte Autokäufer generell erhalten (Az. VI ZR 268/19).

In diesem Zusammenhang taucht häufig die Frage auf: Welche Rolle spielen die Rabatte, die der Ge­schädigte bekommt, beispielsweise in der Werkstatt oder beim Autovermieter? Müssen diese Sonder­konditionen bei der Abrechnung des Schadens berücksichtigt werden?

Nach einem Unfall müssen Flottenbetreiber Nachlässe in die Schadenbemessung einfließen lassen. Ansonsten könnten sie sich strafbar machen.

