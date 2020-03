Vision Zero kaum zu schaffen

Straßenverkehr in der EU Vision Zero kaum zu schaffen

Den stärksten relativen Rückgang gab es 2019 (Daten nur für Januar bis November) bei den getöteten Kraftradfahrern, wo die Opferzahlen um 15,1 Prozent sanken (minus 105 Getötete). Den zweitstärksten Rückgang – ein Minus von 14,2 Prozent - verzeichnete die Zahl der getöteten Insassen von Güterkraftfahrzeugen (minus 23 Getötete), gefolgt von den Fußgängerinnen und Fußgängern mit -6,9 Prozent (minus 27 Getötete). Mehr Todesopfer gab es hingegen unter den Pedelec-Fahrern: In den ersten elf Monaten kamen 32,6 Prozent mehr E-Bike-Nutzer ums Leben (plus 28 Getötete).

Im Gesamtjahr hat die Polizei rund 2,7 Millionen Unfälle registriert, 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In 2,4 Millionen Fällen blieb es bei Sachschäden (plus 2,5 Prozent). Die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Getöteten ging um 2,8 Prozent auf rund 300.200 zurück. Auch die Zahl der Verunglückten nahm ab: um 3,1 Prozent auf 387.067 Personen.

Die deutschen Straßen waren in den vergangenen sechs Jahrzehnten noch nie so sicher wie 2019.

