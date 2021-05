Neue Verordnung in Frankreich

Neue Verordnung in Frankreich Warnung vor totem Winkel

Im Vorjahres-März kam es zu ungewöhnlich niedrigen Werten in den Unfallstatistiken aufgrund der ersten Corona-Infektionswelle, die in Deutschland das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen brachte. Im März 2020 sank die Zahl der Verkehrstoten auf 161 und damit auf den niedrigsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990.

Im März 2021 sind in Deutschland 192 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entspricht dies gegenüber dem Vorjahresvergleichsmonat einem Anstieg um 31 Personen beziehungsweise 19 Prozent. Mit 21.100 ist auch die Zahl der im Straßenverkehr verletzten Personen gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent angestiegen.

Seit Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland im steten Sinkflug. Der vergangene März macht da eine Ausnahme. Schuld für den relativen Anstieg ist der erste Lockdown.

