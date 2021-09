E-Bike am E-Auto

E-Bike am E-Auto Stützlast reicht nicht immer

Kindertransport per Fahrrad

Kindertransport per Fahrrad Crashtest zeigt Sicherheitslücken

Dienstrad am Arbeitsplatz laden

Dienstrad am Arbeitsplatz laden Stromdieb Dienstradfahrer?

Dienstrad am Arbeitsplatz laden

In der Regel müssen sich die Mitarbeiter nicht zwischen den beiden Dienstfahrzeug-Varianten entscheiden; wird dennoch auf einen Pkw verzichtet, erhalten 43 Prozent dafür einen Ausgleich. Befragt wurden die Fuhrparkmanager von Unternehmen mit mehr als 50 Autos im Bestand.

Das Dienstfahrrad wird als Ergänzung oder Alternative zum Dienstwagen immer beliebter. Mittlerweile bieten 34 Prozent der Unternehmen mit relevanten Fahrzeugflotten ihren Mitarbeitern auch ein Dienst-Bike an, wie aus einer Studie der Marktbeobachter von Datafoce hervorgeht. Vor zwei Jahren lag die Quote noch bei 9 Prozent.

Rund jedes dritte größere Unternehmen bietet seinen Angestellten nicht nur Pkw als Dienst-Fahrzeuge an.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021