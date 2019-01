So viel kostet der neue Kompaktwagen

Preise Mazda 3 (2019) So viel kostet der neue Kompaktwagen

So viel kostet der neue Kompaktwagen

Neben dem optionalen Reichweiten-Plus gibt es zum neuen Modelljahr im Mai weitere Änderungen. So fällt die bisherige Einstiegsvariante für knapp 27.000 Euro aus dem Programm, die Preisliste startet nun mit einem besser ausgestatteten Modell bei 30.900 Euro. Unter anderem sind nun immer Navigationssystem, Leichtmetallfelgen und Tempomat an Bord. Neu im Programm ist zudem das Sondermodell "3.Zero" mit Infotainment-System und zusätzlichen Konnektivitätsdiensten für 33.850 Euro.

Nissan bietet das Elektroauto Leaf ab Sommer in einer neuen Variante mit größerer Batterie an. Beim Sondermodell "3.Zero e+ Limited Edition" wächst der Akku von regulär 40 kWh auf 62 kWh, wodurch die Reichweite um rund 100 Kilometer auf 385 Kilometer (WLTP) steigt. Zusätzlich erstarkt der E-Motor, der nun 217 PS statt 150 PS leistet. Der Preis für die europaweit auf 5.000 Einheiten limitierte Top-Variante des Leaf liegt bei 39.000 Euro (alle Preise netto).

Zum neuen Modelljahr legt Nissan eine Langstreckenvariante des E-Mobils Leaf auf. Allerdings nur in begrenzter Stückzahl.

Who is Who Pkw