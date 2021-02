Die Infotainmentsysteme neuerer Mercedes -Modelle lassen sich nun online mit neuen Funktionen ausrüsten. So stehen nun die Musikstreaming-Dienste Tidal und Amazon Music zur Verfügung, zudem kann der Mercedes Online-Store aktiviert werden. Darüber hinaus lässt sich eine Duz-Funktion für den Sprachassistenten herunterladen, so dass der Nutzer sich nicht mehr mit "Sie" ansprechen lassen muss. Die Updates für das MBUX-System werden online im Fahrzeug manuell gestartet, der Download erfolgt dann im Hintergrund. Vor der Aktivierung muss der Fahrer ein weiteres Mal zustimmen. Verfügbar sind die neuen Software-Funktionen für Fahrzeuge mit einem Produktionsdatum ab März 2018. Bei einigen neueren Modellen sind sie bereits installiert.

