Straßenverkehr 2020 Was sich für sich für Autofahrer ändert

Die bestbewertete deutsche Stadt ist Berlin auf Rang 12 von 100. München, Frankfurt, Stuttgart und Hannover landen ebenfalls im Mittelfeld. Abgehängt am Ende der Liste finden sich Hanoi, Atlanta und Bagdad. Bewertet wurden 27 Kriterien, darunter neben Umwelt- und Verkehrsfluss-Aspekten auch das Radwegenetz, das Carsharing-Angebot und die Zahl der Verkehrstoten.

Die deutschen Städte sind bei der Modernisierung ihrer Verkehrssysteme weltweit nur Durchschnitt. Im aktuellen "Urban Mobility Index" der Unternehmensberatung Arthur D. Little findet sich keine einzige deutsche Metropole unter den globalen Top Ten. Führend bei Themen wie öffentlichem Nahverkehr, Luftreinhaltung und Mobilitätsdienstleistungen ist der Studie zufolge Singapur, gefolgt von Stockholm, Amsterdam und Kopenhagen.

Singapur, Stockholm und Kopenhagen haben die modernsten und nachhaltigsten Verkehrssysteme unter den Metropolen der Welt. Berlin schafft es nicht einmal in die Top Ten.

