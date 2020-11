In Verbindung mit dem von den anderen Lösungen bekannten Erinnerungs- und Eskalationsmanagement muss die Fuhrparkverwaltung nur noch in Ausnahmefällen tätig werden. Werkstattbindung gibt es für die UVV-Prüfung keine. "Prüfberichte, die einmal zu einer Frist hochgeladen wurden, können nicht mehr gelöscht werden. So stellen wir sicher, dass der Nachweis über die durchgeführte Untersuchung jederzeit revisionssicher vorhanden ist", sagt Tim Wiersdörfer, Leiter Produktmanagement. Künftig könne es noch mehr Features rund um die Fahrzeugprüfung geben, so das Unternehmen.

Lap-ID will nun seinen Kunden Erleichterung schaffen. Bisher kümmert sich der Fuhrparkspezialist um Führerscheinprüfung und Fahrerunterweisung, jetzt kommt die UVV-Prüfung neu dazu. "Unseren Kunden ist es wichtig, dass möglichst viele Aufgaben über ein System abgebildet werden können", sagt dazu Lap-ID-Geschäftsführer Jörg Schnermann. Zudem lässt sich das System über eine eigene Schnittstelle in viele schon existente Fuhrparkmanagementsysteme integrieren.

Nach Arbeitsschutzgesetz müssen Dienstwagen als Arbeitsmittel einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren Zustand geprüft werden. Die Prüfergebnisse müssen sodann vom Fuhrparkverantwortlichen schriftlich und lückenlos aufbewahrt werden. Beides sollte in Fuhrparkverwaltungen bekannt sein, doch der Aufwand der Terminnachhaltung für jedes einzelne Fahrzeug bleibt.

Nach Fahrerunterweisung und Führerscheinkontrolle nimmt sich Lap-ID nun der Fristverwaltung der UVV-Prüfung an. So soll die jährliche Überprüfung weniger oft unter den Tisch fallen.

