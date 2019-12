Wechsel an der Spitze

Wechsel an der Spitze

Hildegard Müller sagt: „Die Automobilindustrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie steht national und international für Ingenieurskunst, Qualität und Effizienz. Angesichts von Digitalisierung, Veränderungen im Mobilitätsverhalten und insbesondere der großen Herausforderungen beim Klimaschutz, wird die Branche in der Zukunft vor gewaltigen Veränderungen stehen.“ Es brauche Kraft für Veränderungen und Mut zur Innovation für alternative Antriebsformen. Beides habe die Automobilindustrie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen.

