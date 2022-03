Deshalb dürften viele Flottenbetreiber der Einfachheit halber die Verbandskästen ihrer Firmenwagen austauschen anstatt Pflaster und Binden dann wieder frisch sind. Die ausgemusterten Erste-Hilfe-Sets werden nun dringend in der Ukraine benötigt. Signal Design sammelt sie und verschickt sie ins Krisengebiet. Hier geht's zum Aufruf auf Linkedin

Seit diesem Jahr müssen Verbandskästen in Pkw zwei medizinische Masken sowie ein Dreieckstuch enthalten, Dafür entfällt das Verbandstuch (40×60 cm). Geregelt wird das in der DIN 13164. Während die DIN 13164 schon entsprechend geändert wurde, tritt die Regelung zur Mitnahme der Mund-Nasen-Bedeckung erst ab der nächsten Überarbeitung der StVZO in Kraft, die noch im Jahr 2022 erfolgen soll.

