Strom wird immer teurer. Wer sich ein Elektroauto anschafft, will wissen, wieviel es wirklich verbraucht, denn die Herstellerangaben nach WLTP sind selten realistisch. firmenauto testet regelmäßig neue E-Autos. Dabei wird jedes Auto auf eine 200 Kilometer lange, genormte Verbrauchsrunde geschickt.

Ein Blick in die firmenauto-Testdatenbank: So viel verbrauchen Elektroautos im Alltag.

Elektroautos im Praxistest (2022) So viel verbrauchen E-Autos wirklich

Who is Who Pkw