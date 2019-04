Wechsel in der Geschäftsleitung

Neue Führungsstruktur in Deutschland

Zudem ist Stefan Ritter (60) neu im Key Account Management von Vergölst. Er kommt auf beinahe unglaubliche 43 Jahre Berufserfahrung in der Reifenbranche. Der passionierte Hobbykoch war 20 Jahre als Filial- und Gebietsleiter bei Reifen John tätig. "Ich freue mich sehr darauf, weniger administrativ tätig zu sein und stattdessen wieder mehr zu beraten, Kontakte zu pflegen und Lösungen zu bieten“, sagt Ritter.

Die drei Herren sollen für eine noch individuellere Kundenbetreuung bei dem Reifendienstleister Vergölst in der Mitte Deutschlands und in Süddeutschland sorgen. Philip Gerstlauer (35) war seit seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann ausschließlich bei Reifenhändlern tätig, zuletzt neun Jahre im Außendienst. "Ich freue mich darauf, als Schnittstelle zwischen den Kunden und den verschiedenen Vergölst-Betrieben zu agieren und für eine perfekte Rund-um-Betreuung zu sorgen", freut sich Gerstlauer auf die neue Aufgabe im Süden der Republik.

Drei neue Key Account Manager verstärken den Großkundenvertrieb bei dem Reifendienstleister Vergölst. Sie beraten in der Mitte und im Süden Deutschlands.

