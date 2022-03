Das Antriebsprogramm für den Roadster wird künftig weiter ausgebaut. Unter anderem soll es einen Einstiegs-Vierzylinder mit E-Turbo geben. Und auch am oberen Ende der Leistungsspanne dürfte noch nachgelegt werden.

Dann werden mindestens 157.000 Euro netto fällig. Die Kraftübertragung besorgt eine Neungangautomatik mit einer nassen Mehrscheiben-Anfahrkupplung für flotte Starts anstelle des üblichen Wandlers. Der Antrieb erfolgt erstmals in der Modellgeschichte über beide Achsen, zwischen denen die Kraft vollvariabel elektronisch verteilt wird. Zur weiteren Ausstattung zählen ein adaptives Fahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung, eine Hinterachslenkung und digitales LED-Licht.

Zu Preisen ab 133.000 Euro netto ist ab sofort der neue Mercedes-AMG SL bestellbar. In der Basisvariante SL 55 kommt der 4,0-Liter-Turbobenziner auf 476 PS Leistung, im SL 63 sind es 585 PS.

Der Mercedes SL soll in der neuen Generation seiner Rolle als Flaggschiff und Markenikone wieder stärker gerecht werden. Entsprechend exklusiv ist der Preis.

