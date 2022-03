Neuwagen in Deutschland

Ab 2035 keine Verbrenner mehr

Der Etat des Bundesverkehrsministeriums schrumpft. Der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt sieht Ausgaben in Höhe von 36 Milliarden Euro vor, rund 5,35 Milliarden oder 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Einnahmen sind mit 7,98 Milliarden Euro veranschlagt und speisen sich aus der Lkw-Maut.

Verkehrshaushalt Die Investitionen in den Straßenbau bleiben konstant

